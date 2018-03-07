Испания примет участие в учениях НАТО в Средиземном море

В военных учениях будет задействована подводная лодка Mistral (S-73), фрегаты Cristóbal Colón (F-105) и Victoria (F-82), а также самолет морского патрулирования P-3M, пишет noticia.ru.

Учения направлены на повышение уровня подготовки при работе с воздушными судами, кораблями и подводными лодками, а также при проведении противолодочных и противокорабельных операций.

Учения будут проходить неподалеку от берегов итальянской Сицилии. Наряду с Испанией в них примут участие США, Франция, Великобритания, Италия, Германия, Канада, Греция, Турция и Бельгия. В общей сложности к месту проведения маневров прибудут шесть подводных лодок, девять военных кораблей, десять патрульных самолетов и десять вертолетов. К учениям будет привлечено около 5 тысяч военнослужащих.