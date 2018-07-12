Испания: принцесса Леонор отправится в Астурию

Это будет первый официальный визит наследницы испанской короны в автономное сообщество, пишет noticia.ru.

Как сообщили источники в королевском дворце, мероприятия посвящены сразу нескольким историческим событиям: 1300-летию с момента основания Королевства Астурии, столетию коронования Богоматери Ковадонгской и столетию создания первого Национального парка Испании «Пики Европы».

Дочери дона Фелипе и доньи Летисии до этого не участвовали в официальных мероприятиях, за исключением парада в День Испании. В 2018 году принцесса Астурийская впервые присутствовала на празднованиях по случаю 50-летнего юбилея своего отца короля Фелипе VI, который в этот день преподнес ей орден золотого руна. Этой осенью принцессе исполнится 13 лет.