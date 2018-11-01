Испания: принцессе Леонор исполнилось 13 лет

В определенной степени этот день рождения стал историческим, поскольку впервые в жизни ей пришлось принять участие в публичном мероприятии вместе со своим отцом, королем Фелипе VI, в качестве не стороннего наблюдателя, а одного из главных действующих лиц.

Для Леонор это стало весьма серьезным испытанием, потому что знающие ее люди среди всех прочих качеств будущей королевы отмечают скромность и застенчивость, а также нежелание оказываться в центре внимания, пишет espanarusa.com.

В связи с этим ее мать, королева Летисия, которая в прошлом была журналисткой, регулярно дает ей советы по поводу того, как следует вести себя на публике, чтобы не допустить очевидных ляпов и ошибок. Кроме того, раз в месяц она принимает у себя во дворце классную руководительницу Леонор, для того чтобы не только ознакомиться с школьными успехами дочери, но и порекомендовать учительнице чаще предлагать принцессе выступать перед классом.

Наблюдатели также отметили изменения и в стиле одежды Леонор, который стал менее официозным и более свободным, равно как и ее прическа. Вдобавок ко всему она стала чаще появляться на непротокольных мероприятиях: в театре, на концертах, а однажды отправилась с королевской семьей – родителями и сестрой Софией – в пешую прогулку по окрестностям Мадрида, где они инкогнито переночевали в одном из местных отелей.