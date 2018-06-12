Испания приняла 600 нелегалов, для которых Италия закрыла порты

На борту судна Aquarius в международных водах находятся свыше 600 мигрантов. Власти Италии ранее распорядились закрыть свои порты для судна, предложив принять его Мальте, передает РИА Новости. Однако островное государство заявило, что не имеет отношения к ситуации с Aquarius, и также отказалось давать ему причал.

«По этой причине нашим долгом является помощь в стремлении избежать гуманитарной катастрофы и предложить «безопасный порт» этим людям, выполнив обязательства в сфере международного права», - говорится в заявлении правительства Испании.

Отмечается, что судно будет направлено в порт города Валенсии, пишет noticia.ru.

Корабль под флагом Гибралтара, принадлежащий неправительственной организации SOS Mediterranee, в последние дни принял участие в шести спасательных операциях, взяв на борт в том числе 123 несовершеннолетних и семь беременных женщин.