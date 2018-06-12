Испания приняла 600 нелегалов, для которых Италия закрыла порты

Вторник, 12 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания приняла 600 нелегалов, для которых Италия закрыла порты

Власти Испании согласились принять судно с несколькими сотнями нелегальных беженцев, для которого другие страны закрыли свои порты.

 

На борту судна Aquarius в международных водах находятся свыше 600 мигрантов. Власти Италии ранее распорядились закрыть свои порты для судна, предложив принять его Мальте, передает РИА Новости. Однако островное государство заявило, что не имеет отношения к ситуации с Aquarius, и также отказалось давать ему причал.

«По этой причине нашим долгом является помощь в стремлении избежать гуманитарной катастрофы и предложить «безопасный порт» этим людям, выполнив обязательства в сфере международного права», - говорится в заявлении правительства Испании.

Отмечается, что судно будет направлено в порт города Валенсии, пишет noticia.ru.

Корабль под флагом Гибралтара, принадлежащий неправительственной организации SOS Mediterranee, в последние дни принял участие в шести спасательных операциях, взяв на борт в том числе 123 несовершеннолетних и семь беременных женщин.

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