Испания присоединится к «Зеленой волне»

Пятница, 16 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания присоединится к «Зеленой волне»

Испания присоединится к «Зеленой волне» в честь Дня святого Патрика.

Более 300 стадионов, башен, статуй, зданий, знаковых мест и достопримечательностей мира будут подсвечены зеленым сегодня, 16 марта, в рамках акции «Зеленая волна», приуроченной к Дню святого Патрика - главному празднику Ирландии, который отмечается 17 марта и считается самым популярным национальным праздником в мире. Испания также присоединится к этой инициативе и зажжет зеленую подсветку во многих своих городах. В этом году главной новинкой станет стадион Сан-Мемес в Бильбао, который окрасится в зеленый с 21:00, пишет espanarusa.com.

В Ла-Корунье будет подсвечена Башня Геркулеса, в Льянес - Часовня святого Патрика и Средневековая башня, на Тенерифе, в городе Адехе, - площадь Испании, в Мадриде - фонтан Сибелес и ворота Алькала, в Барселоне – фонтаны на площади Каталонии, в Марбелье - знаменитая арка с названием города на въезде, в Мурсии - фасад здания Муниципальной компании водоснабжения и санитарии (Plaza Circular) и еще несколько знаковых зданий города, находящихся рядом с мэрией, в Таррагоне - Муниципальный рынок и мост Тортосы.

Что касается других стран, в рамках акции в зеленый окрасятся самые главные достопримечательности мира: Лондонский глаз, Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, Городской оперный театр в Чикаго, Ниагарский водопад, Базилика Сакре-Кер в Париже, Колизей в Риме, Сиднейский оперный театр, статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, телебашня Гуанчжоу и многие другие.

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