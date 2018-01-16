Испания: продажа уникальных авто

В минувшем году в Испании было продано 1,23 млн автомобилей, что на 7,7% больше, чем в 2016-м. Первые три позиции в топе продаж уверенно заняли Renault, Seat и Volkswagen. Помимо крупных автоконцернов, эксклюзивные производители также взяли небольшую часть рынка. По данным Мадридской ассоциации автомобильных дилеров (AMDA), британский бренд Aston Martin, известный по фильмам про Джеймса Бонда, реализовал в Королевстве 19 своих машин за весь 2017 год. Другая британская марка, Bentley, превзошла коллег и продала в Испании 52 авто, пишет espanarusa.com.

Среди суперкаров производства Ferrari в прошлом году наибольшей популярностью пользовалась модель 488 Spider (15 из всех 52 проданных экземпляров). Еще один спортивный бренд Lamborghini продал в прошлом году 14 эксклюзивных авто. Tesla, несмотря на высокую цену (от 92 тысяч евро), сумела реализовать 387 экземпляров Model S. Нашел своего покупателя и представитель российского автопрома – внедорожник Lada Niva.