Испания: продажи жилья в Валенсии подскочили на 35,5%

Вторник, 19 Июнь 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Недвижимость

Испания: продажи жилья в Валенсии подскочили на 35,5%

В Валенсийском сообществе в апреле был зарегистрирован рост в 35,5% по количеству сделок купли-продажи жилой недвижимости, общее число которых достигло 6172.

По всей Испании в апреле было заключено 42 тысячи сделок. В Валенсии рост выше среднего показателя по стране, который составил почти 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и стал наилучшим результатом с января 2007 года.

Высокие показатели роста в апреле отчасти связаны с тем, что Страстная неделя в этом году выпала на март, когда было зафиксировано сокращение количества сделок на 3,1%. В прошлом году празднования и сопутствующий спад активности на рынке недвижимости пришлись на апрель, пишет noticia.ru.

За первые четыре месяца 2018 года число сделок с жилой недвижимостью увеличилось на 15,6%. Тенденция к росту сохраняется на протяжении 11 месяцев.

В апреле улучшились показатели как по вторичному рынку (29,8%), так и по новостройкам (29,3%). При этом на «вторичку» приходится 83% сделок.

По регионам самый заметный рост был зафиксирован в Риохе (59,1%), Мурсии (50,2%) и Кастилии-Ла-Манче (48,7%), а самый низкий - на Балеарских островах (13,8%), в Стране Басков (16,5%) и Кантабрии (17,8%).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: стоит ли продолжать учебу

      Главное управление по статистике образования и науки (DGEEC) провело любопытное исследование.

      Подробнее

    • Путин назначил нового посла в Португалии

      Путин назначил новых послов в Португалии, Перу и на Кубе.

      Подробнее

    • Испания: продажи жилья в Валенсии подскочили на 35,5%

      В Валенсийском сообществе в апреле был зарегистрирован рост в 35,5% по количеству сделок купли-продажи жилой недвижимости, общее число которых достигло 6172.

      Подробнее

    • Испания: на Ибице нашли мертвую акулу

      Сотрудники Балеарского института природы обнаружили на прошлой неделе у бухты Эс-Фреус на Ибице тело акулы.

      Подробнее

    • Более 30 щенков спасли от контрабандистов в Италии

      Итальянские правоохранители спасли более 30 щенков от контрабандистов.

      Подробнее

    • Италия: Рим решили очистить от цыган

      Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил о намерении очистить Рим от цыган без документов.

      Подробнее

    • Арестованный глава Audi уволен со своего поста

      Наблюдательный совет концерна Volkswagen отстранил от должности руководителя Audi и исключил из состава совета директоров Руперта Штадлера.

      Подробнее

    • На чемпионате мира показана первая красная карточка

      Первая красная карточка на чемпионате мира 2018 года показана полузащитнику сборной Колумбии Карлосу Санчесу.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе