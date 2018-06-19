Испания: продажи жилья в Валенсии подскочили на 35,5%

По всей Испании в апреле было заключено 42 тысячи сделок. В Валенсии рост выше среднего показателя по стране, который составил почти 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и стал наилучшим результатом с января 2007 года.

Высокие показатели роста в апреле отчасти связаны с тем, что Страстная неделя в этом году выпала на март, когда было зафиксировано сокращение количества сделок на 3,1%. В прошлом году празднования и сопутствующий спад активности на рынке недвижимости пришлись на апрель, пишет noticia.ru.

За первые четыре месяца 2018 года число сделок с жилой недвижимостью увеличилось на 15,6%. Тенденция к росту сохраняется на протяжении 11 месяцев.

В апреле улучшились показатели как по вторичному рынку (29,8%), так и по новостройкам (29,3%). При этом на «вторичку» приходится 83% сделок.

По регионам самый заметный рост был зафиксирован в Риохе (59,1%), Мурсии (50,2%) и Кастилии-Ла-Манче (48,7%), а самый низкий - на Балеарских островах (13,8%), в Стране Басков (16,5%) и Кантабрии (17,8%).