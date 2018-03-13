Испания продолжает лидировать по числу жертв терактов в Европе

Вторник, 13 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания продолжает лидировать по числу жертв терактов в Европе

Философ Фернандо Саватер подсчитал в своей новой работе «Черно-белая книга терроризма в Европе» число жертв терактов в Европе.

Книга была создана при поддержке Альянса демократов и либералов за Европу. В ней собраны имена всех жертв, погибших в период с 2000 до 2017 года в результате терактов, совершенных джихадистами, радикальной организацией ETA и другими группировками. Автор также приводит статистику о странах происхождения жертв и даже об оружии, которое их убило.

По данным Саватера, среди стран Европы по числу жертв лидирует Испания (269 человек). К тому же, Мадрид занимает первое место по этому показателю среди европейских городов (203 человека), пишет noticia.ru.

В книге, в частности, вспоминаются события 11 марта 2004 года, когда в столице Испании было взорвано 10 бомб, а также прошлогодний теракт на бульваре Рамбла в Барселоне.

За Испанией по числу жертв следуют Франция (254 человека), Великобритания (120 человек), Бельгия (36 человек) и Германия (29 человек). В общей сложности за последние 17 лет в результате терактов в Европе погибло 740 человек. Во время атак за пределами ЕС погибло еще 1050 европейцев, включая туристов, экспатриантов, персонал гуманитарных миссий, журналистов и военнослужащих.

Саватер в своей работе также отмечает, что в 2017 году зафиксировано сокращение числа жертв по сравнению с показателями предыдущих лет. Автор связывает эту тенденцию с тем, что значительное количество запланированных террористических атак не состоялось.

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