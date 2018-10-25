Испания продвигает новый налог для интернет-гигантов

Четверг, 25 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания продвигает новый налог для интернет-гигантов

Испанское правительство одобрило введение нового налога на крупные доходы компаний, работающих в сфере интернет-торговли.

Налог был одобрен в рамках проекта бюджета на 2019 год. Он еще должен пройти согласование в испанском парламенте и, при успешном исходе, может вступить в силу вместе с принятием бюджета.

Налог в размере 3% будет взиматься за рекламу, продажу данных пользователей и онлайн-платформ. Он будет применяться лишь к крупным компаниям с прибылью свыше 750 млн евро в год на мировом уровне и не менее 3 млн евро в Испании.

В Министерстве финансов Испании отмечают, что налогообложение «для компаний 21 века» должно быть модернизировано, пишет noticia.ru.

Новый налог также призван компенсировать «несправедливую конкуренцию», с которой столкнулся сектор традиционной торговли из-за крупных интернет-платформ. Он получил название «налог на гугл», поскольку он затрагивает интересы таких гигантов как Google, Facebook и Amazon, работающих в Испании.

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