Испания - производитель медицинской марихуаны

Пятница, 12 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания - производитель медицинской марихуаны

В Испании развивается производство медицинской марихуаны.

Компания Alcaliber, занимающая одно из первых мест в мире по объемам легального производства морфина, получила разрешение Испанского агентства по лекарственным средствам и санитарной продукции (AEMPS) на выращивание марихуаны на участке площадью более 1 гектара.

Предприятие, занимающие в мире лидирующие позиции по легальному производству морфина, стало первым в Испании обладателем лицензии на разведение, производство, импорт, экспорт и продажу конопли для фармацевтического сектора.

Легальным разрешением на выращивание марихуаны с концентрацией тетрагидроканнабинола свыше 0,2% также располагает организация DJT Plants Spain S. L. Особые лицензии на разведение этих растений в исследовательских, дидактических и образовательных целях имеют CIJA-Preservation, DJT Plant Spain S. L., Phytoplant и Политехнический университет Валенсии. В общей сложности на сегодняшний день агентство AEMPS получило около 160 запросов о выдаче разрешений на выращивание марихуаны, пишет noticia.ru.

На протяжении нескольких лет пациенты и исследователи требовали разработки национального регламента, касающегося разведения медицинского каннабиса, и недавно на рынке появились первые медикаменты с содержанием каннабиноидов, а минувшей осенью компания Alcaliber заключила альянс с канадским предприятием CanopyGrowth с целью обмена знаниями и производственными практиками.

Что касается Политехнического университета Валенсии, то его лицензия разрешает работу с коноплей особому исследовательскому институту, занимающемуся вопросами генетики растений. Специалисты учреждения разрабатывают новый вид растений, который можно будет выращивать легально благодаря высокому содержанию веществ, интересных с медицинской точки зрения, и практически нулевой концентрации тетрагидроканнабинола, который оказывает психотропный эффект. Исследователи начали работу в 2015 году по заказу компании-спонсора Hemp Trading и надеются получить результат уже через пару лет.

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