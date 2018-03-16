Испания против пожизненного заключения

Пятница, 16 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания против пожизненного заключения

Испанский парламент проголосовал против возвращения пожизненного заключения.

Недавняя трагедия в Испании, когда 8-летний мальчик из Альмерии Габриэль Крус был убит сожительницей его отца, потрясла все испанское общество, которое вновь заговорило о возвращении в Уголовный кодекс страны пожизненного заключения. Формально такая мера в нем присутствует, однако подразумевает возможность освобождения после отбытия в тюрьме 25-летнего срока. Вопрос об ужесточении действующего законодательства назревал уже давно, и это убийство стало последней каплей, переполнившей чашу терпения, пишет espanarusa.com.

Однако испанский парламент, рассматривавший вопрос о возвращении пожизненного заключения с возможностью пересмотра приговора, не поддержал эту инициативу, выдвинутую в свое время правящей Народной Партией (РР). Свои голоса «за» в Конгрессе депутатов отдали только представители РР и Ciudadanos, хотя еще пять месяцев назад партия Альберта Риверы не входила в число сторонников принятия такой меры. Против проголосовала оппозиция в лице социалистов из PSOE, популистов из Unidos Podemos и националистических партий Каталонии и Страны Басков, которые посчитали пожизненное заключение «излишним» для демократического общества и страны с таким низким уровнем тяжких преступлений как Испания.

Тем не менее, некоторая часть общества продолжает искать возможности для того, чтобы убийца мальчика понесла соразмерное наказание. Так, на ведущей платформе петиций change.org идет сбор голосов за то, чтобы 43-летняя гражданка Доминиканской республики Ана Хулия Кесада, сейчас находящаяся в альмерийской тюрьме в ожидании суда, была экстрадирована на родину, где действуют более жесткие законы. В то же время ряд граждан предлагают присудить Премию имени Принцессы Астурийской матери мальчика, которая на протяжении почти двух недель делала все возможное и невозможное для того, чтобы его найти.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: прогноз погоды на следующие дни

      Зима никак не покидает Португалию.

      Подробнее

    • Португалия: самый дешевый супермаркет

      Данные обнародованы Ассоциацией по защите прав потребителей (DECO).

      Подробнее

    • Испания против пожизненного заключения

      Испанский парламент проголосовал против возвращения пожизненного заключения.

      Подробнее

    • Испания: Сьерра-Невада продлевает сезон

      Горнолыжный курорт Сьерра-Невада продлевает сезон до 6 мая.

      Подробнее

    • Обнаружен древнегреческий порт на морском дне в Италии

      Еще одно чудесное открытие ждало подводных археологов, исследующих глубины моря у подножия древнейшего замка Кастель-дель-Ово.

      Подробнее

    • Федорова завоевала «Малый хрустальный глобус» в Италии

      Российская сноубордистка Софья Федорова выиграла соревнования в слоупстайле на этапе Кубка мира в итальянском Сейсералме.

      Подробнее

    • Жители Якутска бродят по полям в поисках выпавшего из самолета золота

      Жители Якутска на следующий день после инцидента в местном аэропорту, где из самолета при взлете выпали драгоценные слитки, продолжают искать ценный груз.

      Подробнее

    • В Германии столкнулись две электрички

      В немецком Кельне из-за пьяного машиниста пострадали 43 человека.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!