Испания против пожизненного заключения

Недавняя трагедия в Испании, когда 8-летний мальчик из Альмерии Габриэль Крус был убит сожительницей его отца, потрясла все испанское общество, которое вновь заговорило о возвращении в Уголовный кодекс страны пожизненного заключения. Формально такая мера в нем присутствует, однако подразумевает возможность освобождения после отбытия в тюрьме 25-летнего срока. Вопрос об ужесточении действующего законодательства назревал уже давно, и это убийство стало последней каплей, переполнившей чашу терпения, пишет espanarusa.com.

Однако испанский парламент, рассматривавший вопрос о возвращении пожизненного заключения с возможностью пересмотра приговора, не поддержал эту инициативу, выдвинутую в свое время правящей Народной Партией (РР). Свои голоса «за» в Конгрессе депутатов отдали только представители РР и Ciudadanos, хотя еще пять месяцев назад партия Альберта Риверы не входила в число сторонников принятия такой меры. Против проголосовала оппозиция в лице социалистов из PSOE, популистов из Unidos Podemos и националистических партий Каталонии и Страны Басков, которые посчитали пожизненное заключение «излишним» для демократического общества и страны с таким низким уровнем тяжких преступлений как Испания.

Тем не менее, некоторая часть общества продолжает искать возможности для того, чтобы убийца мальчика понесла соразмерное наказание. Так, на ведущей платформе петиций change.org идет сбор голосов за то, чтобы 43-летняя гражданка Доминиканской республики Ана Хулия Кесада, сейчас находящаяся в альмерийской тюрьме в ожидании суда, была экстрадирована на родину, где действуют более жесткие законы. В то же время ряд граждан предлагают присудить Премию имени Принцессы Астурийской матери мальчика, которая на протяжении почти двух недель делала все возможное и невозможное для того, чтобы его найти.