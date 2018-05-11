Испания: прямые трансляции музея Прадо «взорвали» Instagram

Пятница, 11 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: прямые трансляции музея Прадо «взорвали» Instagram

Музей Прадо проводит в Instagram прямые эфиры с рассказами о картинах из своей коллекции.

Трансляции из музея появились в 2017 году. На первых видео музей демонстрировал пустые залы, позволяя виртуально прогуляться по Прадо в тишине и расслабленной обстановке, без звукового сопровождения. Подписчикам музея идея пришлась по душе, но они просили давать комментарии о работах или о каких-то моментах, которые могут ускользнуть  во время осмотра экспозиции.

Музей добавил интерактивности проекту и начал давать в прямом эфире описания к картинам. Формат Instagram предполагает, что эти видео доступны лишь 24 часа, что придает им эксклюзивности. В Прадо рассказали, что основная аудитория проекта - женщины из Испании в возрасте 25-35 лет. Среди зрителей также много жителей других стран: от Аргентины до России, пишет noticia.ru.

В прямых эфирах сотрудники музея рассказывают, в первую очередь, о малоизвестных работах, которым зачастую не уделяют достаточного внимания во время краткого визита, и также, по многочисленным просьбам подписчиков, комментируют шедевры, представленные в экспозиции.

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