Испания: Пучдемон объявил о создании новой партии

Четверг, 01 Ноябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Пучдемон объявил о создании новой партии

На собрании партии в Манресе присутствовали более 5 тысяч человек, среди которых действующий глава правительства Каталонии Ким Торра.

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон официально объявил о создании новой партии "Национальный призыв к республике". Первое собрание ее сторонников состоялось в субботу в ороде Манреса, сообщила в воскресенье газета El Periodico.

"Мы собираем людей, а не аббревиатуры", - заявил находящийся в Бельгии экс-глава региона, обращаясь по видеосвязи к участникам встречи. Как указывает издание, на собрании присутствовали более 5 тыс. человек, среди которых - действующий глава регионального правительства и соратник Пучдемона Ким Торра.

Новую политическую платформу "Национальный призыв к республике" Пучдемон представил еще 17 июля. Ее участники добиваются претворения в жизнь результатов референдума о выходе автономии из состава Испании 1 октября 2017 года и создания независимого государства с республиканской формой правления, пишет ТАСС.

После референдума о выходе Каталонии из состава Испании и провозглашения парламентом региона независимости Пучдемон бежал из Испании в Бельгию. Его обвиняют в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств.

Ким Торра занял пост главы каталонского правительства в мае этого года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Роналду никогда не работал так усердно, как в «Ювентусе»

      Форвард сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о новых вызовах в карьере после перехода в итальянский клуб.

      Подробнее

    • В Португалии обнаружили "вторжение" эвкалиптов

      В Португалии на пострадавших от лесных пожаров территориях стали активно расти эвкалипты.

      Подробнее

    • Испания: Пучдемон объявил о создании новой партии

      На собрании партии в Манресе присутствовали более 5 тысяч человек, среди которых действующий глава правительства Каталонии Ким Торра.

      Подробнее

    • Испания: музей Прадо представляет картины Гойи

      До недавнего времени Франсиско Гойя считался скептиком и неверующим человеком.

      Подробнее

    • Италия: Кубица заявил о желании перейти в «Феррари»

      Резервный пилот команды «Формулы-1» «Уильямс» Роберт Кубица подтвердил, что может перейти в «Феррари».

      Подробнее

    • Италия: власти Венето оценили ущерб от урагана

      Общий ущерб для страны предварительно оценивается в несколько миллиардов евро.

      Подробнее

    • Объявлен главный актер спин-оффа «Игры престолов»

      Главную мужскую роль в приквеле фэнтезийной саги «Игра престолов» исполнит британский актер Джош Уайтхаус.

      Подробнее

    • Мировой рейтинг стран и регионов по знанию английского языка

      Швеция заняла первое место в мировом рейтинге стран и регионов по знанию английского языка.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья