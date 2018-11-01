Испания: Пучдемон объявил о создании новой партии

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон официально объявил о создании новой партии "Национальный призыв к республике". Первое собрание ее сторонников состоялось в субботу в ороде Манреса, сообщила в воскресенье газета El Periodico.

"Мы собираем людей, а не аббревиатуры", - заявил находящийся в Бельгии экс-глава региона, обращаясь по видеосвязи к участникам встречи. Как указывает издание, на собрании присутствовали более 5 тыс. человек, среди которых - действующий глава регионального правительства и соратник Пучдемона Ким Торра.

Новую политическую платформу "Национальный призыв к республике" Пучдемон представил еще 17 июля. Ее участники добиваются претворения в жизнь результатов референдума о выходе автономии из состава Испании 1 октября 2017 года и создания независимого государства с республиканской формой правления, пишет ТАСС.

После референдума о выходе Каталонии из состава Испании и провозглашения парламентом региона независимости Пучдемон бежал из Испании в Бельгию. Его обвиняют в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств.

Ким Торра занял пост главы каталонского правительства в мае этого года.