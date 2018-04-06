Испания: Пучдемон освобожден в Германии под залог
Суд в Германии освободил под залог в 75 тысяч евро бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона.
Он выпущен на свободу на время рассмотрения вопроса о его экстрадиции в Испанию и не имеет права покидать территорию Германии без разрешения немецкой прокуратуры, сообщает ТАСС.
По решению немецкого суда выдвинутые испанской стороной обвинения в мятеже не могут быть основанием для экстрадиции. Пучдемона могут выслать только по обвинению в незаконном присвоении государственных средств.
В марте Верховный суд Испании выдал ордер на арест Пучдемона и ряда других каталонских политиков по обвинению в сепаратизме. Пучдемон был задержан полицией ФРГ на границе с Данией.
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