Испания: Пучдемон освобожден в Германии под залог

Он выпущен на свободу на время рассмотрения вопроса о его экстрадиции в Испанию и не имеет права покидать территорию Германии без разрешения немецкой прокуратуры, сообщает ТАСС.

По решению немецкого суда выдвинутые испанской стороной обвинения в мятеже не могут быть основанием для экстрадиции. Пучдемона могут выслать только по обвинению в незаконном присвоении государственных средств.

В марте Верховный суд Испании выдал ордер на арест Пучдемона и ряда других каталонских политиков по обвинению в сепаратизме. Пучдемон был задержан полицией ФРГ на границе с Данией.