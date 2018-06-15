Испания: Пучдемон подал в суд на компанию Pig Demont

Пятница, 15 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Пучдемон подал в суд на компанию Pig Demont

Предприниматель из Малаги два месяца назад создал компанию Pig Demont, которая занимается продажей продуктов питания из Андалусии: хамона, вина, масла и сыра.

Полемику вызвало не только сходство названия с именем бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, но и логотип, который также имеет явную отсылку к его образу. На нем изображен поросенок в очках с прической, похожей на ту, что носит каталонский политик.

Эти совпадения не остались незамеченными и вынудили экс-главу Каталонии подать на а компанию в суд. Владелец бизнеса, в свою очередь, выразил удивление в связи с тем, что Пучдемона заботит крохотная компания из Малаги. Он отметил, что не имел намерения кого-либо обидеть, и подчеркнул, что для логотипа использовали карикатуру поросенка, а не политика, пишет noticia.ru.

Бизнес делает ставку только на андалусийские продукты. Сайт компании гласит, что проект символизирует «гордость быть андалусийцами и испанцами». Компания предлагает потребителю «домашние, экологичные продукты высокого качества, изготовленные традиционными методами».

Адвокаты предпринимателя заявили, что логотип не является изображением Пучдемона. По поводу названия они сослались на то, что Pig означает по-английски «поросенок», а Demont относится к французскому слову «гора». Кроме того, они отметили, что каталонская фамилия Demont является распространенной и экс-глава автономного сообщества не является единственным ее обладателем.

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