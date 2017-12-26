Испания: Пучдемон прокомментировал результаты выборов

Карлес Пучдемон, экс-глава автономии: «Это посыл каталонцев миру: Каталонская республика победила монархию и статью 155 (о прямом правлении испанских властей в регионе). Испанское государство было побеждено».

На пресс-конференции в Брюсселе он также заявил, что пришло время официально отменить действие статьи 155, передает РИА Новости.

«Пришло время не только Рахою, но и многим другим людям принять это к сведению. С завтрашнего дня, когда начнут свою работу министерства, статья 155 должна быть отменена, заключенные должны быть освобождены, нам нужно вернуться назад».

Напомним, в Каталонии прошли досрочные парламентские выборы. По итогам подсчета 90% голосов, сторонники независимости получили абсолютное большинство в региональном парламенте - 70 мандатов из 135.