Испания: Пучдемон прокомментировал результаты выборов
Карлес Пучдемон считает, что результаты досрочных парламентских выборов свидетельствуют о «победе Каталонской республики над монархией».
Карлес Пучдемон, экс-глава автономии: «Это посыл каталонцев миру: Каталонская республика победила монархию и статью 155 (о прямом правлении испанских властей в регионе). Испанское государство было побеждено».
На пресс-конференции в Брюсселе он также заявил, что пришло время официально отменить действие статьи 155, передает РИА Новости.
«Пришло время не только Рахою, но и многим другим людям принять это к сведению. С завтрашнего дня, когда начнут свою работу министерства, статья 155 должна быть отменена, заключенные должны быть освобождены, нам нужно вернуться назад».
Напомним, в Каталонии прошли досрочные парламентские выборы. По итогам подсчета 90% голосов, сторонники независимости получили абсолютное большинство в региональном парламенте - 70 мандатов из 135.