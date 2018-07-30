Испания: Пучдемон вернулся в Бельгию

В Брюсселе экс-главу Каталонии встретил его преемник на этом посту Ким Торра, а также некоторые члены каталонского правительства: Лаура Боррас, Жорди Пучнеро и Мария Анхельс Чакон.

Пучдемон обратился к председателю центрального испанского правительства Педро Санчесу, заявив «что период любезностей подходит к концу» и упрекнув в бездействии. Он напомнил о том, что социалистическое испанское правительство может лишиться поддержки партии PDeCAT. В своей речи каталонский политик не установил никаких временных рамок, хотя премьер-министр Испании ранее упоминал «сентябрь или октябрь» как возможные сроки, к которым, по его мнению, судебное разбирательство должно сдвинуться с места.

Пучдемон также пообещал «добраться до всех уголков Европы» и добиться освобождения всех каталонских политических заключенных, пишет noticia.ru.

Пучдемон планирует поселиться в своей резиденции в Ватерлоо, где он жил до ареста. Экс-глава Каталонии приобрел здание, которое получило среди сепаратистов негласное название Дом Республики. В нем проводились заседания и встречи бывших членов каталонского правительства, которое было отправлено в отставку, в соответствии со статьей 155 испанской Конституции.