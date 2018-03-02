Испания: Пучдемонт отказался от борьбы за пост президента

Это объявление он сделал в рамках речи, произнесенной в Брюсселе. Причиной такого решение стало отсутствие законной возможности вернуть ему президентский пост.

Напомним, что Санчес, по решению суда, был заключен в тюрьму Soto del Real (Мадрид) без права выхода под залог. Высока вероятность того, что судья Пабло Льярена вынесет негативный вердикт на прошение о временном освобождении Санчеса для его присутствия на заседании, где должно состояться назначение президента. Это станет причиной очередной задержки формирования правительства Каталонии, пишет espanarusa.com.

Пучдемонт в своей речи подчеркнул, что его отказ от борьбы за пост президента Женералитата отнюдь не означает, что он сдался. Напротив, этот жест, по его словам, поможет сторонникам независимости сохранить в своих руках власть и продолжить следовать избранным ими путем - отделения от Испании и превращения в самостоятельную республику. Бывший глава Каталонии обвинил Мадрид в нарушении Всеобщей декларации прав человека и заявил, что регион должен находиться под управлением борцов за независимость, а не «авторитаризма 155-й статьи».

Новый этап формирования каталонского правительства, по прогнозам, стартует на следующей неделе, когда спикер парламента Роже Торрент начнет переговоры с политическими группами для продвижения кандидатуры Санчеса. Пучдемонт, в свою очередь, планирует провести «торжественное собрание» членов парламента в Брюсселе для создания так называемого Совета Республики. Кроме того, в ближайшем будущем, по замыслу Пучдемонта, будут созданы еще два органа – Ассамблея представителей Республики и Президиум Совета. Этот план должен быть ратифицирован в субботу на ассамблее CUP.

Карлес Пучдемонт объявил о своем решении спустя всего несколько часов после того, как парламент утвердил резолюцию о признании его достойным кандидатом на пост президента Каталонии, хотя его назначение было запрещено решением Конституционного суда, а также подтвердил легитимность прошедшего 1 октября референдума о независимости.