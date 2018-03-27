Испания: пустующие торговые помещения превратят в жилые

Вторник, 27 Март 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Недвижимость

Испания: пустующие торговые помещения превратят в жилые

В Каталонии пустует более 30 тысяч коммерческих помещений, в связи с чем было выдвинуто предложение приспособить часть из них под жилье.

За последние три года количество пустующих помещений выросло на 7,1%. От 8 до 10 тысяч неиспользуемых помещений находятся в Барселоне. В Оспиталет-де-Льобрегат (Барселона) их число превышает 4 тысяч, в Реус (Таррагона) - составляет почти 1,3 тысячи, в Сабаделе (Барселона) - более 400.

Авторы исследования «Что делать с пустыми помещениями на неторговых улицах», представляющие сектор недвижимости и оптовой торговли, выступили с предложением переоборудовать 10 тысяч помещений. По их мнению, такое жилье может представлять интерес для молодежи или пожилых людей. Отмечается, что в 2017 году число запросов от молодых людей на субсидируемое государством жилье увеличилось на 8,5%. С другой стороны, на 14,3% выросло число одиноких пожилых людей, пишет noticia.ru.

Каждому району предстоит решить, какие зоны будут предусмотрены для торговли, а где понадобится оптимизация и модернизация.

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