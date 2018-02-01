Испания - пятая в мире по количеству мишленовских звезд

По данным школы туризма Ostelea, мировым лидером по общему количеству звезд является Япония. Испания же входит в число лучших направлений гастрономического туризма, что подтверждается неоднократным включением испанских ресторанов в гид Michelin.

В рамках страны первенство по количеству звезд принадлежит Каталонии.

Каталонские рестораны в совокупности являются обладателями 54 звезд Michelin, пишет noticia.ru.

Более половины звезд приходятся на три сообщества: Каталонию, Страну Басков и Мадрид. Кроме того, Каталония лидирует по расходам туристов на гастрономическую составляющую (21,7%). За ней по этому показателю следуют Балеарские (17,7%) и Канарские острова (17,2%).

По данным за 2016 год целью 15% туристических визитов в Испанию была именно национальная кухня, а степень удовлетворения туристов по этому показателю составляет 8,29 из 10.