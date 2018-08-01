Испания: работа на госслужбе

Официальный вестник Испании (BOE) 31 июля опубликовал текст трех королевских декретов, принятых на прошлой неделе в Совете министров, которые включают предложения по трудоустройству на госслужбу на 2018 год.

На этот раз в списке 23 156 вакансий на госслужбе, что является самым крупным предложением с 2008 года. Более 11 тысяч вакансий предусмотрены для тех, кто впервые поступает на госслужбу, 6200 рассчитаны на внутренние переводы сотрудников, 5,5 тысяч направлены на стабилизацию положения существующего персонала, а 323 вакансии представляют собой особое предложение о трудоустройстве. К общему числу можно добавить почти 7,7 тысяч мест, о которых было объявлено в апреле, пишет noticia.ru.

Большинство вакансий – места в приоритетных секторах. Почти 17,3 тысяч приходятся на исправительные учреждения, социальные службы, службы безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также обслуживание граждан в госучреждениях. Предложение предполагает создание 1,9 тысяч рабочих мест, что на 58% больше чем в прошлом году.

323 особых вакансии приходятся на обслуживание беженцев и мигрантов на фоне многочисленных просьб со стороны неправительственных организаций.