Испания: работники Renfe будут бастовать в августе
Профсоюз UGT призвал работников Renfe в Каталонии провести пятидневную забастовку в августе.
Она запланирована на самые загруженные дни: 26 и 31 июля, а также 1, 3, и 10 августа.
В профсоюзе сообщают, что забастовка проводится в знак протеста против нехватки персонала в каталонских подразделениях, пишет noticia.ru.
Несмотря на то, что работа будет приостановлена только в Каталонии, забастовка может сказаться на движении поездов высокоскоростных линий и поездов дальнего следования, направляющихся в Каталонию или из нее.
Представители работников отмечают, что дефицит персонала в Renfe сказывается на качестве услуг и, к тому, может представлять угрозу для безопасности пассажиров. По их словам, в организации не хватает сотрудников, которые бы отвечали за эвакуацию и помощь пассажирам при чрезвычайных ситуациях, а также за сопровождение несовершеннолетних и людей с ограниченными возможностями.
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