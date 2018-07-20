Испания: работники Renfe будут бастовать в августе

Она запланирована на самые загруженные дни: 26 и 31 июля, а также 1, 3, и 10 августа.

В профсоюзе сообщают, что забастовка проводится в знак протеста против нехватки персонала в каталонских подразделениях, пишет noticia.ru.

Несмотря на то, что работа будет приостановлена только в Каталонии, забастовка может сказаться на движении поездов высокоскоростных линий и поездов дальнего следования, направляющихся в Каталонию или из нее.

Представители работников отмечают, что дефицит персонала в Renfe сказывается на качестве услуг и, к тому, может представлять угрозу для безопасности пассажиров. По их словам, в организации не хватает сотрудников, которые бы отвечали за эвакуацию и помощь пассажирам при чрезвычайных ситуациях, а также за сопровождение несовершеннолетних и людей с ограниченными возможностями.