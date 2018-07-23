Испания: Рахой попрощался с Народной партией
Бывший премьер-министр Мариано Рахой выступил с прощальной речью на съезде Народной партии 20 июля.
Днем позже Рахой официально покинул пост председателя партии. Его сменил на этой должности Пабло Касадо, обогнавший по количеству голосов свою соперницу Сорайю Саенс де Сантамария.
Рахой в выступлении перед однопартийцами подчеркнул, что «удаляется, но не уходит», пообещав сохранить верность Народной партии. Он также вспомнил о том, как пришел в политику в 1977 году и как начал работу в аппарате председателя правительства 14 лет назад, отметив, что это время было лучшим в его политической жизни. Экс-глава правительства также поблагодарил соратников за поддержку и сотрудничество.
Представители Народной партии, со своей стороны, выразили благодарность Рахою за то, «что он сделал для Испании», а также назвали его «лучшим председателем правительства» страны, пишет noticia.ru.
Рахой заявил, что сегодняшняя Испания гораздо лучше, чем была в то время когда он пришел в правительство, и отметил такие достижения своего кабинета как восстановление экономики и создание 2,8 млн рабочих мест после кризиса, предотвращение отделения Каталонии и роспуск ETA. С другой стороны, из уст политика прозвучала критика в адрес нынешнего руководства, которое, по его мнению, пришло к власти с помощью «заговора».
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