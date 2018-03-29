Испания: Рахой проведет праздничные выходные в Галисии
Председатель правительства Испании Мариано Рахой собирается в Саншеншо (Понтеведра).
Он проведет там несколько выходных по случаю Страстной недели вместе со своей семьей, пишет noticia.ru.
Точная дата поездки неизвестна, но предполагается, что Рахой отправится в Галисию по завершении заседания каталонского парламента по вопросу права Карлеса Пучдемона возглавлять правительство автономной области.
Ранее глава испанского правительства проводил Страстную неделю в Национальном парке Донанья или на Канарских островах.
Рахой внимательно следит за событиями последних дней в Каталонии. Из-за напряженной обстановки он отменил визит в Анголу, куда он должен был отправиться в прошлую субботу.
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