Испания: Рахой проведет праздничные выходные в Галисии

Четверг, 29 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Рахой проведет праздничные выходные в Галисии

Председатель правительства Испании Мариано Рахой собирается в Саншеншо (Понтеведра).

Он проведет там несколько выходных по случаю Страстной недели вместе со своей семьей, пишет noticia.ru.

Точная дата поездки неизвестна, но предполагается, что Рахой отправится в Галисию по завершении заседания каталонского парламента по вопросу права Карлеса Пучдемона возглавлять правительство автономной области.

Ранее глава испанского правительства проводил Страстную неделю в Национальном парке Донанья или на Канарских островах.

Рахой внимательно следит за событиями последних дней в Каталонии. Из-за напряженной обстановки он отменил визит в Анголу, куда он должен был отправиться в прошлую субботу.

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