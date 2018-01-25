Испания: Рахой собирается выдвигаться на еще один срок

Испанский премьер сообщил, что не собирается менять модель работы правительства и подчеркнул достижения и реформы, проведенные под его руководством.

Рассуждая о потенциальных кандидатах на пост главы испанского правительства, Рахой добавил, что в его партии есть и другие хорошо подготовленные политики.

В интервью испанского премьера радиостанции Onda Cero также была затронута тема Каталонии. Говоря о возможном вступлении Карлеса Пучдемона в должность председателя каталонского правительства, Рахой заверил, что этого не произойдет.

Он обратился к Пучдемону, обращая внимание на то, что его вступление в должность главы Каталонии должно быть одобрено конституционным судом. При этом Рахой предупредил, что, в соответствии с действующим решением суда, по возвращении на территорию Испании Пучдемон будет задержан, пишет noticia.ru.

Председатель испанского правительства также выразил сомнение в том, что сепаратисты могут выдвинуть в качестве альтернативы на пост нового главы автономной области лидера Левой республиканской партии Каталонии Ориола Жункераса, который находится в тюрьме.