Испания: Рахой собирается выдвигаться на еще один срок

Четверг, 25 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Рахой собирается выдвигаться на еще один срок

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что он намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя правительства на следующих выборах.

Испанский премьер сообщил, что не собирается менять модель работы правительства и подчеркнул достижения и реформы, проведенные под его руководством.

Рассуждая о потенциальных кандидатах на пост главы испанского правительства, Рахой добавил, что в его партии есть и другие хорошо подготовленные политики.

В интервью испанского премьера радиостанции Onda Cero также была затронута тема Каталонии. Говоря о возможном вступлении Карлеса Пучдемона в должность председателя каталонского правительства, Рахой заверил, что этого не произойдет.

Он обратился к Пучдемону, обращая внимание на то, что его вступление в должность главы Каталонии должно быть одобрено конституционным судом. При этом Рахой предупредил, что, в соответствии с действующим решением суда, по возвращении на территорию Испании Пучдемон будет задержан, пишет noticia.ru.

Председатель испанского правительства также выразил сомнение в том, что сепаратисты могут выдвинуть в качестве альтернативы на пост нового главы автономной области лидера Левой республиканской партии Каталонии Ориола Жункераса, который находится в тюрьме.

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