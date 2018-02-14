Испания: ранее неизвестные картины Дали будут проданы

Картины кисти сюрреалиста в 1930 году приобрела аргентинская аристократка графиня Куэвас де Вера, и с тех пор они хранились в ее семейной коллекции.

28 февраля лондонский дом «Сотбис» проведет аукцион «Искусство сюрреализма», на котором будут выставлены работы каталонца, пишет noticia.ru.

Полотна относятся к раннему сюрреалистическому периоду Дали. «Градива» (1931) «соединяет в себе исключительное художественное видение Дали и виртуозную технику», пишет Сотбис. На второй картине - «Дом для эротомана» (ок. 1932) изображен характерный для художника каталонский пейзаж с антропоморфными скалами и двумя фантастическими доминирующими фигурами.

Обе картины оцениваются в 1,1-1,3 миллиона евро.