Испания: распродажа билетов AVE

Железнодорожный оператор Renfe запустил акцию, в рамках которой в продажу поступило 32 305 билетов по сниженным ценам на поезда высокоскоростных линий AVE по маршруту Мадрид-Кордоба-Севилья.

Скидки распространяются на поездки в период со 2 по 30 августа. Стоимость билета из Мадрида в Севилью составляет 41,20 евро, а из Мадрида в Кордобу - 33,85 евро.

Билеты со скидкой можно приобрести на официальном сайте компании. Для них применяются такие же условия, что и для тарифа Promo - без возможности обменять или сдать билет, пишет noticia.ru.

В рамках акции можно приобрести билет туда-обратно в тот же день или на разные даты. Кампания Tu agosto en otra ciudad направлена на то, чтобы увеличить количество летних краткосрочных поездок из испанской столицы в Кордобу и Севилью.

Всего между столицей Андалусии и Мадридом еженедельно курсирует 168 высокоскоростных поездов.