Испания рассчитывает принять 30,4 млн иностранных туристов этим летом

Понедельник, 16 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания рассчитывает принять 30,4 млн иностранных туристов этим летом

Испанское министерство туризма прогнозирует, что в третьем квартале 2018 года страну посетит 30,4 млн туристов из-за рубежа.

Власти рассчитывают, что их расходы за летний сезон вырастут на 2,3% по сравнению с прошлым годом и достигнут 34 млрд евро. Доклад Coyuntur, представленный министерством на этой неделе, содержит прогнозы о том, что динамика роста расходов превысит динамику роста турпотока.

В документе также сообщается, что во втором квартале 2018 года наблюдалось снижение спроса на отели и сокращение средней продолжительности визитов, которая составила 7,2 ночи. С другой стороны, отмечается повышение активности испанских туристов. Национальный туризм, доля которого составляет 50%, демонстрирует непрерывную тенденцию к росту с конца 2017.

Наблюдается также сокращение потока туристов из Великобритании, которые к тому же стали реже бронировать отели и тратить в Испании меньше денег. Французский рынок, по оценкам специалистов, напротив, понемногу восстанавливается. В апреле и мае был зафиксирован небольшой рост по общим и средним расходам французских туристов, пишет noticia.ru.

Ожидается, что сокращение потока из Великобритании компенсируется увеличением числа туристов из Финляндии, Дании и Ирландии. Значительный приток туристов прогнозируется из Португалии, Италии, США, Канады и Латинской Америки, в особенности Бразилии, Мексики и Венесуэлы.

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