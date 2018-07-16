Испания рассчитывает принять 30,4 млн иностранных туристов этим летом

Власти рассчитывают, что их расходы за летний сезон вырастут на 2,3% по сравнению с прошлым годом и достигнут 34 млрд евро. Доклад Coyuntur, представленный министерством на этой неделе, содержит прогнозы о том, что динамика роста расходов превысит динамику роста турпотока.

В документе также сообщается, что во втором квартале 2018 года наблюдалось снижение спроса на отели и сокращение средней продолжительности визитов, которая составила 7,2 ночи. С другой стороны, отмечается повышение активности испанских туристов. Национальный туризм, доля которого составляет 50%, демонстрирует непрерывную тенденцию к росту с конца 2017.

Наблюдается также сокращение потока туристов из Великобритании, которые к тому же стали реже бронировать отели и тратить в Испании меньше денег. Французский рынок, по оценкам специалистов, напротив, понемногу восстанавливается. В апреле и мае был зафиксирован небольшой рост по общим и средним расходам французских туристов, пишет noticia.ru.

Ожидается, что сокращение потока из Великобритании компенсируется увеличением числа туристов из Финляндии, Дании и Ирландии. Значительный приток туристов прогнозируется из Португалии, Италии, США, Канады и Латинской Америки, в особенности Бразилии, Мексики и Венесуэлы.