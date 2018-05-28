Испания: «Реал» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов

Команда Зинедина Зидана выиграла трофей в третий раз подряд и 13-й в истории - оба показателя рекордные.

В первом тайме травму получил нападающий «красных» Мохамед Салах - лидер сборной Египта (соперника России, встреча - 19 июня) может пропустить чемпионат мира-2018, пишет noticia.ru.

После перерыва счет после ошибки вратаря английской команды Лориса Кариуса открыл Карим Бензема. Через 4 минуты Садио Мане сравнял счет.

На 64-й минуте фантастический гол забил Гарет Бэйл, который вышел на замену на 61-й. В концовке валлиец оформил дубль после еще одной ошибки Кариуса.