Испания: «Реал» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов

Понедельник, 28 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: «Реал» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов

«Реал» в финале Лиги чемпионов в Киеве победил «Ливерпуль» (3:1).

Команда Зинедина Зидана выиграла трофей в третий раз подряд и 13-й в истории - оба показателя рекордные.

В первом тайме травму получил нападающий «красных» Мохамед Салах - лидер сборной Египта (соперника России, встреча - 19 июня) может пропустить чемпионат мира-2018, пишет noticia.ru.

После перерыва счет после ошибки вратаря английской команды Лориса Кариуса открыл Карим Бензема. Через 4 минуты Садио Мане сравнял счет.

На 64-й минуте фантастический гол забил Гарет Бэйл, который вышел на замену на 61-й. В концовке валлиец оформил дубль после еще одной ошибки Кариуса.

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