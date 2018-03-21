Испания: редкая акула замечена у берегов Андалусии

Среда, 21 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: редкая акула замечена у берегов Андалусии

Редкая акула из рода трехгранных замечена у южных берегов Испании.

Один из пользователей социальных сетей опубликовал несколько снимков акулы, заявив, что их сделал его друг у берегов Кадиса. Он обратился к пользователям с просьбой помочь определить ее вид. Оказалось, что это была центрина обыкновенная, также известная как акула-свинья.

Среди ее отличительных черт - крупные брызгальца, два спинных плавника и выпуклый хребет над глазами. Зубы акулы-свиньи выстроены в 12 рядов, при этом нижние имеют форму треугольных лезвий, пишет noticia.ru.

Центрина обыкновенная внесена в перечень видов, находящихся под особой защитой. Представителям этого вида свойственно перемещаться по дну, и увидеть такую акулу на поверхности - большая редкость. Пользователи соцсетей высказали предположение о том, что ее вынудила подняться на поверхность некая стрессовая ситуация.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Криштиано Роналду признан лучшим игроком года в Португалии

      Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиано Роналду признан игроком года в стране.

      Подробнее

    • Португалия: надругался над дочерью...

      Уголовная полиция (PJ) задержала в Alto Alentejo 37-летних супругов.

      Подробнее

    • Испания: редкая акула замечена у берегов Андалусии

      Редкая акула из рода трехгранных замечена у южных берегов Испании.

      Подробнее

    • Испания: пляжи Форментеры освободят от заброшенных судов

      Отдел окружающей среды Совета Форментеры проводит кампанию по эвакуации с пляжей неэксплуатируемых лодок.

      Подробнее

    • Италия: мощный взрыв в палаццо унес жизни трех человек

      Бригада пожарных прибыла по вызову одного из жителей дома на улице Саккеро в Катании, который почувствовал сильный запах газа.

      Подробнее

    • Италия намерена побороться за проведение ОИ-2026

      Два итальянских города могут подать заявки на проведение зимних Игр-2026.

      Подробнее

    • Запрет продажи меха возмутил его продавцов в США

      В Сан-Франциско под давлением организаций по защите животных введен законодательный запрет на продажу меха.

      Подробнее

    • Пропавший в 2014 году Boeing «нашли» на картах Google

      В поисках Boeing, который без вести пропал над Индийским океаном в марте 2014 года, появилась новая зацепка.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!