Испания: Renfe - билеты на скоростные поезда в Париж от 35 евро

Четверг, 08 Ноябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Renfe - билеты на скоростные поезда в Париж от 35 евро

Железнодорожный оператор Renfe запускает новую акцию и предлагает билеты на скоростные поезда AVE в Париж из Барселоны, Жироны и Фигераса по цене от 35 евро в одну сторону.

Акция продлится до 20 ноября, пишет noticia.ru.

Процедура покупки билетов по акции не отличается от обычной: достаточно зайти на сайт Renfe и ввести нужную дату.

Renfe разрешает провозить на AVE в ручной клади три сумки. Кроме того, пассажирам не нужно дополнительно покупать билеты на общественный транспорт, чтобы добраться до центра города, поскольку подвозка включена в стоимость билета на поезд.

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