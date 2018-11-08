Испания: Renfe - билеты на скоростные поезда в Париж от 35 евро

Акция продлится до 20 ноября, пишет noticia.ru.

Процедура покупки билетов по акции не отличается от обычной: достаточно зайти на сайт Renfe и ввести нужную дату.

Renfe разрешает провозить на AVE в ручной клади три сумки. Кроме того, пассажирам не нужно дополнительно покупать билеты на общественный транспорт, чтобы добраться до центра города, поскольку подвозка включена в стоимость билета на поезд.