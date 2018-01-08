Испания: Renfe объявило о скидках до 70%

Билеты на тысячи поездов можно будет купить по значительно сниженным ценам. Акция «De Rebajas en tren» предусмотрена для покупки билетов через интернет на высокоскоростные поезда AVE и Larga Distancia по тарифу Promo, который предлагает скидки 50, 60 и 70%.

Акция затрагивает избранные направления и даты. Например, доехать в Валенсию из Барселоны можно будет за 12,20 евро, а из Мадрида в Валенсию - за 21,90 евро. Билет на поезд из Сарагосы в Логроньо или обратно обойдется всего в 5,50 евро, Хихон - Мадрид - 22,45 евро, Валенсия - Малага - 22 евро; билет на поезд, курсирующий между Мадридом и Леоном можно приобрести за 19,90 евро, Малагой и Барселоной - за 35,45 евро, пишет espanarusa.com.

Скидочная акция Renfe продлится до 26 февраля.