Испания: Renfe объявило о скидках до 70%

Понедельник, 08 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Renfe объявило о скидках до 70%

Крупнейшая испанская железнодорожная компания присоединяется к сезону постновогодних скидок.

Билеты на тысячи поездов можно будет купить по значительно сниженным ценам. Акция «De Rebajas en tren» предусмотрена для покупки билетов через интернет на высокоскоростные поезда AVE и Larga Distancia по тарифу Promo, который предлагает скидки 50, 60 и 70%.

Акция затрагивает избранные направления и даты. Например, доехать в Валенсию из Барселоны можно будет за 12,20 евро, а из Мадрида в Валенсию - за 21,90 евро. Билет на поезд из Сарагосы в Логроньо или обратно обойдется всего в 5,50 евро, Хихон - Мадрид - 22,45 евро, Валенсия - Малага - 22 евро; билет на поезд, курсирующий между Мадридом и Леоном можно приобрести за 19,90 евро, Малагой и Барселоной - за 35,45 евро, пишет espanarusa.com.

Скидочная акция Renfe продлится до 26 февраля.

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