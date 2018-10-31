Испания: Renfe отменил 87 поездов AVE 31 октября

Среда, 31 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Renfe отменил 87 поездов AVE 31 октября

Железнодорожный оператор Renfe отменил 21,6% скоростных поездов и поездов дальнего следования 31 октября, в связи с забастовкой.

В общей сложности отмене подлежат 87 рейсов. Забастовка совпадает с кануном Дня всех святых, который является выходным днем. Учитывая высокую степень загруженности транспорта перед праздником, компания решила сократить число пригородных рейсов, чтобы пустить больше поездов AVE, в соответствии с минимальным уровнем услуг, установленным Министерством развития. Таким образом, 31 октября будет ходить почти 78% скоростных поездов и поездов дальнего следования, а число пригородных поездов составит 75% в час пик и 50% в остальное время. Кроме того, отменяется более 35% поездов на направлениях средней дальности, пишет noticia.ru.

В министерстве отмечают, что по случаю праздника многие испанцы заранее спланировали поездку и приобрели билеты, в связи с чем важно обеспечить такой уровень перевозок, который сведёт к минимуму неудобства для пассажиров.

Железнодорожная компания принесла извинения за неудобства и порекомендовала пассажирам, чьи поезда подлежат отмене, воспользоваться другими рейсами,  при наличии такой возможности. Также предлагается сдать билет или поменять его на другую дату без доплаты.

Забастовка будет продолжаться с 00:00 до 23:00 в среду. Сотрудники Renfe таким образом выражают недовольство приватизацией некоторых услуг, а также требуют сокращения рабочей недели до 37,5 часов.

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