Испания: Renfe вышла в «плюс» почти на 70 миллионов евро

Понедельник, 26 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Renfe вышла в «плюс» почти на 70 миллионов евро

Железнодорожная компания Renfe зарегистрировала в прошлом году прибыль в размере 69,84 миллиона евро.

Предыдущий 2016 год завершился для компании потерями в 35,9 миллионов евро.

Как сообщили в компании, в прошлом году выросло количество пассажиров, в особенности, на высокоскоростных линиях AVE, где пассажиропоток составил 21,1 миллионов человек, что на 3,7% больше по сравнению с предыдущим годом. Это стало рекордным показателем для компании, продолжив тенденцию к росту, наблюдающуюся на протяжении последних пяти лет.

В 2017 году на 4,3% выросли доходы от продажи железнодорожных билетов, которые достигли 2,17 млн евро. Две трети из них (65,4%) приходятся на высокоскоростные поезда и поезда дальнего следования. Эти линии, которые носят коммерческий характер и не получают государственной поддержки, заработали 1,4 миллиона евро, на 4% больше чем годом ранее. Доходы от продажи билетов на пригородные и региональные линии, субсидируемые государством, выросли на 4,5% и составили немногим менее 750 млн евро, пишет noticia.ru.

Общие доходы Renfe, включая продажу билетов, дотации, контракты с регионами и организациями превысили 3,5 млрд евро, увеличившись на 10,8%. Расходы компании, в свою очередь составили более 3 млрд, и также выросли на 11,8%.

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