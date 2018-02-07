Испания: Renfe запустит бюджетный вариант AVE в 2019 году

Среда, 07 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Renfe запустит бюджетный вариант AVE в 2019 году

В 2019 году Renfe запустит лоукост-сервис высокоскоростных поездов AVE, который получит имя EVA.

Стоимость путешествий на EVA будет на 20–25% ниже, чем цена билетов на сегодняшний AVE. Кроме того, сервис будет «умным» благодаря современным технологиям, что должно помочь в привлечении новых клиентов, в особенности молодых людей.

Об этом рассказал сегодня утром министр развития Испании Иньиго де ла Серна, отметивший, что первый маршрут нового сервиса соединит Мадрид и Барселону. С 2020 года сервис EVA начнет последовательно запускаться и на других высокоскоростных железнодорожных линиях.

Renfe сообщает, что бюджетный поезд AVE будет циркулировать с частотой пять рейсов в день (на одно направление). Предполагается, что он будет обслуживать около 1,05 млн пассажиров в год, пишет espanarusa.com.

Билеты на поезд EVA будут продаваться только в электронном виде, поскольку будет введен сервис единого билета на все системы транспорта, а также биометрическая идентификация пассажиров.

Посредством мобильных приложений пассажир сможет консультироваться, в какой точке своего путешествия он находится, получать информацию о местах, которые он проезжает, делиться своими маршрутами и многое другое.

Пассажирам также представится возможность приобретать единый билет, который будет действителен не только на железнодорожном транспорте, но и на такси, метро, автобусах, а также в сервисе проката автомобилей.

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