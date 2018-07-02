Испания: Repsol купил активы Viesgo за 750 миллионов евро

Понедельник, 02 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Repsol купил активы Viesgo за 750 миллионов евро

Нефтяная компания Repsol заключила в среду сделку о покупке активов испанской энергетической компании Viesgo.

Repsol рассчитывает производить 2350 МВт электроэнергии, а также получить базу в 750 тысяч клиентов. Сделка включает несколько гидроэлектростанций общей мощностью 700 МВатт, а также установки комбинированного цикла общей мощностью 1650 МВт. Кроме того, к Repsol перейдет организация, занимающаяся сбытом газа и электроэнергии. Сумма сделки составляет 750 миллионов евро, пишет noticia.ru.

Таким образом, в совокупности Repsol имеет в своем распоряжении общую установленную мощность в 2950 МВт, что позволяет ей стать значимым игроком на испанском энергетическом рынке.

Стратегия развития нефтяной компании заключается в том, чтобы к 2025 году достичь уровня в 2,5 миллионов клиентов и производства 4500 МВт электроэнергии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Роналду может завершить выступления за сборную Португалии

      Футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду после ЧМ по футболу может объявить о завершении международной карьеры.

      Подробнее

    • Португалия: какой будет минимальная зарплата

      В правительственной программе значится задача довести «минималку» к 1 января 2019 г. до 600 евро (до вычетов).

      Подробнее

    • Испанские компании смогут делать закупки через Amazon

      Компания Amazon запустила в Испании новый сервис для организаций Amazon Business, который уже функционирует в США, Германии, Соединенном Королевстве, Франции, Японии, Индии и Италии.

      Подробнее

    • Испания: Repsol купил активы Viesgo за 750 миллионов евро

      Нефтяная компания Repsol заключила в среду сделку о покупке активов испанской энергетической компании Viesgo.

      Подробнее

    • Итальянская Ивреа вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО

      Город Ивреа, известный как место производства печатных машинок Olivetti, вошел в список культурного наследия ЮНЕСКО.

      Подробнее

    • Италия вышла из изоляции по вопросу мигрантов, считает Сальвини

      Маттео Сальвини, заявил о выходе Италии из политической изоляции и возвращении ей статуса главного игрока в ЕС после одобрения ряда ее предложений на саммите в Брюсселе.

      Подробнее

    • Редкого носорога убили за один сантиметр рога

      В Южно-Африканской Республике браконьеры убили редкого носорога ради односантиметрового рога.

      Подробнее

    • В работе стюардесс нашли существенный минус

      У стюардесс больше шансов заболеть несколькими видами рака, чем у представителей других профессий.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda