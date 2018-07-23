Испания: ресторан взял с посетителя 8 евро за откупоривание вина
С приходом лета в наиболее туристических местах Испании клиенты ресторанов сталкиваются с завышенными ценами и дополнительными услугами, включаемыми в счет.
Один из негодующих пользователей Instagram разместил на своей странице снимок чека из ресторана в Мадриде. Астуриец, постоянно проживающий в испанской столице, заказал к ужину вино. Помимо того, что само вино обошлось ему в 15 евро, вдобавок в счет включили «откупоривание бутылок», оценив его в четыре евро за бутылку, или 8 евро в сумме, пишет noticia.ru.
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