Испания: ресторан взял с посетителя 8 евро за откупоривание вина

Понедельник, 23 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: ресторан взял с посетителя 8 евро за откупоривание вина

С приходом лета в наиболее туристических местах Испании клиенты ресторанов сталкиваются с завышенными ценами и дополнительными услугами, включаемыми в счет.

Один из негодующих пользователей Instagram разместил на своей странице снимок чека из ресторана в Мадриде. Астуриец, постоянно проживающий в испанской столице, заказал к ужину вино. Помимо того, что само вино обошлось ему в 15 евро, вдобавок в счет включили «откупоривание бутылок», оценив его в четыре евро за бутылку, или 8 евро в сумме, пишет noticia.ru.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Моутинью перейдет из «Монако» в «Вулверхэмптон»

      Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью может перейти из «Монако» в «Вулверхэмптон» за 5 миллионов евро.

      Подробнее

    • Португалия: меньше поездов в час пик

      О решении сообщила ж/д компания CP на своем официальном сайте.

      Подробнее

    • Испания: ресторан взял с посетителя 8 евро за откупоривание вина

      С приходом лета в наиболее туристических местах Испании клиенты ресторанов сталкиваются с завышенными ценами и дополнительными услугами, включаемыми в счет.

      Подробнее

    • 13 пляжей в Испании с хорошим WiFi

      Портал Sky составил список пляжей Испании, на которых работает WiFi.

      Подробнее

    • Италия: более десяти толчков зафиксированы у подножия Этны

      По словам экспертов рядом с подножием горы Этна в Сицилии произошла серия из более чем десяти незначительных землетрясений.

      Подробнее

    • Италия: городской патруль в Генуе оштрафовал туриста на 3 333 евро

      В популярном туристическом городе Генуя на севере Италии за поведением туристов будут пристально следить собаки.

      Подробнее

    • Британка разошлась с мужем и стала бодибилдером

      Жительница Великобритании рассталась с мужем, резко похудела и стала бодибилдером.

      Подробнее

    • Американка на десять минут стала миллионером

      Жительница американского города Бостон, штат Массачусетс, по ошибке получила миллион долларов и через десять минут лишилась его.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda