Испания: Реус претендует на звание столицы вермута

Среда, 23 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Реус претендует на звание столицы вермута

История города тесно связана с производством вермута, а его жители до сих пор хранят традиции производства.

В настоящее время в Реусе есть три производителя вермута и несколько местных марок, отличающихся самобытностью.

Несколько месяцев назад в Реусе открылась Дорога вермута, и местные власти и компании работают над дальнейшим развитием проекта. Этот туристический маршрут направлен на продвижение культурного, гастрономического и исторического богатства, связанного с вермутом, пишет noticia.ru.

У гостей Реуса уже есть возможность побывать на дегустации вермута под руководством экспертов в погребах местных производителей, а также посетить тематические экскурсии и театрализованные представления, посвященные истории напитка в этой местности.

Как отмечают городские власти, туристические предложения подходят для самых разных категорий публики: от пар до семей с детьми. Цены на пакеты услуг стартуют от 60 евро и включают проживание в отеле, посещение достопримечательностей и дополнительные мероприятия на Дороге вермута.

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