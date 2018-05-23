Испания: Rituals - новые косметические традиции в Барселоне

Среда, 23 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Rituals - новые косметические традиции в Барселоне

Барселону можно по праву назвать одной из косметических столиц Европы - помимо испанских брендов здесь открывают свои магазины и другие мировые марки.

Недавно новой точкой продаж обзавелся голландский производитель Rituals, покоряющий покупателей средствами по уходу за собой, а также товарами для дома.

Новый магазин расположился по адресу Portal del Ángel, 36. На площади более 100 квадратных метров представлены самые узнаваемые и востребованные линейки продукции бренда: косметика для тела, уход за лицом, парфюмерия, макияж, чай и домашняя одежда. С момента появления товаров Rituals в Испании в 2010 году марка уже успела завоевать тысячи лояльных клиентов, пишет espanarusa.com.

На открытии нового пространства Rituals присутствовал Рэймонд Клоостерман, CEO и основатель компании, а также Фернандо Эстебан, директор Rituals Cosmetics Ibérica, и многочисленные друзья бренда, блогеры и представители прессы. «Мы рады, что наши продукты получают столь высокую оценку от покупателей в Барселоне. Мы верим, что новый магазин станет еще одним поводом порадовать себя и познакомиться с косметическими ритуалами», - рассказали основатели Rituals.

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