Испания: робот будет учить детей в мадридской школе

Вторник, 16 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: робот будет учить детей в мадридской школе

В школе Colegio Europeo de Madrid, расположенной в столичном пригороде Лас-Росас, тестируют робота для педагогических целей.

Руководство школы считает, что робот поможет детям в усвоении разных предметов.

Робот по имени Санбот (Sanbot) был произведен в Китае, но может воспроизводить некоторые фразы на испанском. Изначально он был создан для того, чтобы помогать покупателям в магазинах, отвечая на их вопросы и предоставляя необходимую информацию на встроенном экране. Тем не менее, компания-дистрибьютор Landatel предложила опробовать его в сфере образования, пишет noticia.ru.

Робот появился в школе несколько недель назад. Его программируют разными способами, чтобы протестировать его возможности и постепенно внедрять новые педагогические функции, а в перспективе – вести полноценные беседы.

Полутораметровый робот отдаленно напоминает R2-D2 из «Звездных войн», но с более стильным дизайном. Пока он может поддерживать диалог на базовые темы, а его присутствие в классе добавляет элемент игры в процесс обучения. Сейчас с роботом общаются дети из первого и второго класса. Со временем его планируют научить читать лекции старшим школьникам.

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