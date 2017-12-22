Испания: Рождественская лотерея-2017

В Испании прошел очередной, 206-й по счету, розыгрыш Рождественской лотереи (Lotería de Navidad), призовой фонд которой составил 2,38 миллиардов евро. Главный приз, El Gordo, суммарный размер которого составляет 4 000 000 евро, достался обладателям десятых частей билета (décimo) под номером 71198, на каждого из которых приходится по 400 000 евро до вычета налогов.

По традиции розыгрыш этой лотереи начинается в 9 часов утра и транслируется в прямом эфире 1-м каналом испанского телевидения (La 1). Шар со счастливым номером был извлечен из корзины и представлен комиссии и зрителям за пять минут до полудня парой учеников из старейшей мадридской школы Сан-Ильдефонсо, которые традиционно произносят нараспев номера выигрышных билетов и выпавшие на них суммы.

«Десимос», на которые выпал El Gordo, были приобретены в населенных пунктах более чем десяти провинций - в частности, в Кадисе, Малаге и Сантандере, который столь крупная удача обходила стороной целых 47 лет. Несказанно повезло небольшому городу Вилальба с населением менее 15 тысяч жителей, расположенному в галисийской провинции Луго. На его долю пришлось 544 миллиона евро при том, что годовой бюджет Вилальбы составляет всего 7 миллионов евро. Не обделила фортуна и знаменитые пункты продажи лотерейных билетов Doña Manolita в Мадриде и La Bruxa d'Or (Сорт, Лерида), где вероятность выигрыша главного приза особенно высока, пишет espanarusa.com.

Размер второго приза (билет №51244) составил по 125 000 евро на каждый «десимо», третьего (06914) - по 50 000 евро, четвертого (13378 и 61207) - по 20 000 евро и пятого (58808, 05431, 37872, 18065, 03278, 00580, 24982 и 22253) - по 6000 евро. Кроме того, по 2000 евро получат обладатели билетов с номерами, которым «не повезло» самую малость - на 1 больше и меньше El Gordo, по 1250 евро в аналогичном случае со вторым призом и по 960 евро - в случае с третьим. Наиболее же часто встречающаяся сумма выигрыша - 100 евро на каждый «десимо» и возврат денег (20 евро), на который также могут рассчитывать все те участники, чьи номера заканчиваются на счастливую «восьмерку».

Благодаря применению новых технологий впервые в истории Рождественской лотереи выплата выигрышей начнется уже в день ее проведения, с 18:00, и продлится еще три месяца, после чего все билеты будут признаны недействительными. Проверить наличие выигрыша можно на официальном сайте лотереи.