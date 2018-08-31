Испания: рядом с PortAventura построят элитный жилой комплекс

Пятница, 31 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: рядом с PortAventura построят элитный жилой комплекс

Пустующие земельные участки рядом с парком развлечений PortAventura, которые принадлежат банку La Caixa, могут превратиться в элитный жилой комплекс.

Финансовое учреждение решило возродить проект, который был приостановлен во время кризиса, и начало проектирование на одном из участков Mediterránea Beach & Golf Community.

Предполагается, что на этом месте появится 150 жилых объектов. Элитный комплекс разместится неподалёку от пляжа, а на его территории планируется множество бассейнов, три поля для гольфа и ресторан премиум-класса Lumine.

Как сообщает Diari de Tarragona, банк собирается начать продажи уже следующим летом.

Финансовая группа приняла такое решение на фоне улучшений на рынке недвижимости, которые особенно заметны в Мадридском сообществе и Каталонии, пишет noticia.ru.

В то же время пока банк не берётся за масштабную застройку и ограничивается проектом в 150 объектов, в то время как в 2009 году рядом с тематическим парком планировалось построить 2500 объектов.

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