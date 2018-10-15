Испания: с бульвара Рамбла исчезнут киоски
Мэрия Барселоны получила разрешение от правительства Каталонии на то, чтобы отозвать лицензии на торговлю у киосков, расположенных на бульваре Рамбла.
Речь идет об 11 точках в центральной части бульвара. Восемь лет назад на месте бывшего птичьего рынка Рамблы появились киоски с различной продукцией для туристов: от туррона до ремесленных изделий.
Мэрия рассчитывает, что на этот раз решение о прекращении торговли на Рамбле будет окончательным. Муниципальные власти отмечают, что отказ от торговых точек на бульваре позволит повысить его качество как городского элемента, пишет noticia.ru.
В настоящее время в Барселоне разрабатывается проект по обновлению Рамблы, который может быть воплощен в жизнь в ближайшие восемь лет.
Как сообщает La Vanguardia, городские власти также должны будут выплатить компенсацию владельцам торговых точек, и сейчас в процессе обсуждения находится размер выплат.
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