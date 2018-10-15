Испания: с бульвара Рамбла исчезнут киоски

Понедельник, 15 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: с бульвара Рамбла исчезнут киоски

Мэрия Барселоны получила разрешение от правительства Каталонии на то, чтобы отозвать лицензии на торговлю у киосков, расположенных на бульваре Рамбла.

Речь идет об 11 точках в центральной части бульвара. Восемь лет назад на месте бывшего птичьего рынка Рамблы появились киоски с различной продукцией для туристов: от туррона до ремесленных изделий.

Мэрия рассчитывает, что на этот раз решение о прекращении торговли на Рамбле будет окончательным. Муниципальные власти отмечают, что отказ от торговых точек на бульваре позволит повысить его качество как городского элемента, пишет noticia.ru.

В настоящее время в Барселоне разрабатывается проект по обновлению Рамблы, который может быть воплощен в жизнь в ближайшие восемь лет.

Как сообщает La Vanguardia, городские власти также должны будут выплатить компенсацию владельцам торговых точек, и сейчас в процессе обсуждения находится размер выплат.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • История португальских мостовых: все началось из-за носорога

      Как зародилась традиция португальских мостовых-калсад?

      Подробнее

    • Президент «Ювентуса» назвал Роналду супергероем

      Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли рассказал, что доволен летним приобретением клуба — португальским нападающим Криштиану Роналду.

      Подробнее

    • Испания: с бульвара Рамбла исчезнут киоски

      Мэрия Барселоны получила разрешение от правительства Каталонии на то, чтобы отозвать лицензии на торговлю у киосков, расположенных на бульваре Рамбла.

      Подробнее

    • Какие готовые блюда пользуются наибольшим спросом у испанцев?

      43% испанцев признались, что покупают готовые блюда, когда у них нет времени, чтобы приготовить еду.

      Подробнее

    • Италия потеряла часть российского рынка

      К такому выводу пришли эксперты, которые подсчитали убытки итальянских экспортеров.

      Подробнее

    • Италия: птица испортила пометом картину художника XVII века

      В Милане птица испортила пометом картину итальянского художника XVII века Филиппо Аббьяти.

      Подробнее

    • Стюардесса вывалилась из самолета и пострадала

      Стюардесса вывалилась из самолета авиакомпании Air India и попала в больницу.

      Подробнее

    • Ариана Гранде бросила своего жениха из-за смерти Мака Миллера

      Певица Ариана Гранде рассталась со своим женихом, актером Питом Дэвидсоном.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья