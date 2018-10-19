Испания: Саграда-Фамилия получила лицензию на строительство

В обмен на это собор в ближайшие десять лет выделит 36 млн евро на проекты по благоустройству и развитию дорожной инфраструктуры в близлежащих районах.

На этой неделе мэр Барселоны Ада Колау и председатель Совета по строительству базилики Эстеве Кампс подписали соответствующее соглашение. Колау заявила, что подписание документа стало историческим событием, которое положило конец «аномалии, продолжавшейся десятки лет», имея в виду отсутствие лицензии на проведение строительных работ. Предыдущее разрешение от властей каталонской столицы датируется 1885 годом, и оно было выдано на имя Антонио Гауди. Кампс, в свою очередь, отметил, что этот шаг поспособствует сближению базилики и муниципалитета, пишет noticia.ru.

Мэрия и администрация храма согласовали план по благоустройству кварталов, расположенных по соседству с легендарным проектом Гауди. 22 из 36 млн евро будут направлены на развитие общественного транспорта в окрестностях Саграда-Фамилии. Еще 7 млн евро пойдут на улучшение доступа к базилике из метро. Не исключается возможность строительства прямого выхода к храму из «подземки». Кроме того, 4 млн евро будут потрачены на благоустройство прилегающих улиц: Марина, Провенса, Сардениа и Майорка, а 3 млн евро – на обслуживание общественных мест: уборку, наблюдение и охрану.

Некоторые жители соседних районов все же остались недовольны заключением соглашения, отмечая, что их не привлекали к процессу обсуждения. Также они раскритиковали договор за то, что он не затрагивает вопрос строительства парадной лестницы, которая должна вести к фасаду Славы. Этот вопрос больше всего волнует местных жителей из-за возможного сноса жилья.