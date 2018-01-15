Испания: сальмонелла в молоке

Франция столкнулась с санитарным кризисом - вспышкой сальмонеллеза среди младенцев, заразившихся этой опасной болезнью, предположительно, в результате употребления детского молока компании Lactalis, которое поставляется в 83 страны. Сейчас продукция французского молочного гиганта в срочном порядке изымается из продажи до выяснения обстоятельств дела.

Во Франции сальмонеллезом в декабре заболели 35 младенцев в возрасте до 6 месяцев. К счастью, все они поправились, и их состоянию здоровья сейчас ничто не угрожает. Еще один подтвержденный случай заражения был зарегистрирован в Испании (Бильбао) 30 декабря. На сегодняшний момент этот случай является единственным в Испании. Информация еще об одном зараженном ребенке, проживающем в Греции, ожидает подтверждения.

По предварительным сведениям, источник заражения находился на фабрике в Краоне (запад Франции), работа на которой в настоящее время приостановлена.

Скандал мирового уровня, разразившийся из-за предположительного присутствия в детском молоке из Франции сальмонеллы, вынудил власти подать иск как против Lactalis, так и против ее дистрибьютеров, которые продолжали продавать продукцию компании уже после того, как стало известно об инциденте, и продажи были запрещены.

Представители компании говорят о том, что будут активно сотрудничать со следствием, чтобы как можно скорее выяснить все обстоятельства произошедшего.

Из продажи были изъяты следующие бренды продукции Lactalis: продукты из злаков Big Bag, Céreline, Picot, Milumel и PBB; детское порошковое молоко Célia, Babycare, FBB и Amilk; детское питание Milumel, Picot, Neoangelac, Ostricare и Sanutri; молоко Nophenyl. Вся эта продукция была изготовлена на фабрике в Краоне, которая уже имела проблемы с сальмонеллой в 2005-м.

Продукты других марок французской компании, такие как сливочное масло Président, сыр рокфор Societé или молоко Parmalat, не представляют никакого риска.

Компания Lactalis была основана в 1933 году и на сегодняшний день является одним из мировых гигантов в области производства молочной продукции. Она владеет 246 фабриками в 47 странах, среди которых Испания, Мексика, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Венесуэла и Чили, пишет espanarusa.com.

В компании трудится более 75 000 человек по всему миру, а ее хозяин Эммануэль Бесниер является одним из самых богатых людей Франции.

Напомним, что в 2015-м Национальная комиссия по делам рынка Испании оштрафовала Lactalis на сумму 11,5 млн евро за нарушения в области конкуренции.