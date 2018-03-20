Испания: Сальвадора Дали снова похоронили
Останки Сальвадора Дали, эксгумированные летом 2017 года для проведения теста на отцовство, вернули в театр-музей Фигераса.
«Останки Сальвадора Дали были вновь захоронены и покоятся под куполом Театра-музея Фигераса», - цитирует издание АВС заявление фонда «Гала - Сальвадор Дали».
Процедура началась в четверг, 15 марта, в 18:00 по местному времени и завершилась в 01:15 пятницы.
Останки художника были эксгумированы 20 июля 2017 года по требованию испанки Пилар Абель, утверждавшей, что Дали был ее отцом. Результаты ДНК-теста показали, что женщина не является его дочерью, пишет euromag.ru.
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