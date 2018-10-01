Испания – самая гостеприимная страна для беженцев

Компания Pew Research Centre проанализировала 18 стран, в числе которых 10 стран Европы.

Исследование показало, что 86% испанцев поддерживают идею о прибытии в страну тех, кто «бежит от войны и насилия». Всего 13% заявили, что они «против приема беженцев, бегущих от войны и насилия», пишет noticia.ru.

Италия, Польша и Венгрия названы самыми негостеприимными из европейских стран для беженцев.