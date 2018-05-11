Испания: самолет Iberia назван в честь Пласидо Доминго

Пятница, 11 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: самолет Iberia назван в честь Пласидо Доминго

Авиакомпания Iberia завершает процесс подготовки к полетам своего первого самолета Airbus A350.

Корпус уже был выкрашен в фирменные цвета авиалинии, и на нем появилось название – имя всемирно известного оперного певца Пласидо Доминго.

Как отмечается в заявлении компании, решение назвать самолет в честь мадридского тенора обусловлено тем, что он «воплощает в жизнь те же ценности, которые защищает Iberia: талант, упорство и сближение с Латинской Америкой».

Это второе воздушное судно авиакомпании, названное в честь оперного певца. Предыдущий самолет, A340-300, был снят с эксплуатации, передает noticia.ru.

Новый A350 начнет выполнять регулярные рейсы в июне. На первом этапе это будут короткие маршруты, а в августе он будет выполнять трансатлантические рейсы, первым из которых станет рейс в Нью-Йорк.

В этом году парк самолетов Iberia пополнится двумя A350-900. Всего к 2021 году флот увеличится на 16 самолетов.

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