Испания: самолет Санчеса сломался перед взлетом

Четверг, 08 Ноябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: самолет Санчеса сломался перед взлетом

На официальном самолете председателя правительства Испании Педро Санчеса произошла поломка, когда он готовился ко взлету.

Инцидент произошел во вторник, 6 ноября, на авиабазе в Торрехон-де-Ардос (Мадрид). Самолет Dassault Falcon 900 должен был доставить Санчеса и его команду в Валенсию для участия в церемонии закрытия XXI Национального конгресса семейных предприятий. Из-за поломки глава правительства прибыл на мероприятие, в котором принимали участие более 700 предпринимателей, с часовым опозданием.

Самолет с Санчесом, его помощниками и охраной на борту находился на взлетно-посадочной полосе, когда пилот обнаружил неполадки. Экипаж принял решение отменить взлет. Премьер-министр отправился в Валенсию на другом самолете, еще одном Falcon, который находился на авиабазе, пишет noticia.ru.

Какого рода поломка произошла, не сообщается, однако в правительстве заверяют, что она была незначительной и не угрожала жизни премьер-министра и других пассажиров. В то же время, в Военно-воздушных силах отмечают, что такая ситуация является внештатной, и намерены разобраться в причинах.

Инцидент поставил под вопрос состояние флота, который перевозит членов правительства и королевскую семью. Оба самолета Falcon были построены в 1984 году и приобретены Испанией в 1988. Еще один официальный самолет Airbus A310 совершил первый полет в 1982 году, а в Испанию прибыл в 2003.

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