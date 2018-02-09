Испания: самый большой океанариум в Европе - празднует 15-летие

В океанариуме живут представители 500 видов: рыбы, беспозвоночные, моржи, тюлени, морские коньки, пеликаны, пингвины, крокодилы, морские львы, медузы, акулы, дельфины и киты. Всего парк насчитывает около 45 тысяч обитателей, за которыми присматривают ветеринары, биологи, ученые. Аквариумы вмещают более 42 миллионов кубометров морской воды, пишет noticia.ru.

В прошлом году Океанографический парк посетило более 1,4 миллиона человек из Испании, Европы и других стран.

Он включает зоны, посвященные разным географическим регионам: Атлантическому океану, Антарктике, Средиземному морю. На территории парка также расположен крупнейший дельфинарий Европы, который вмещает 2 тысячи зрителей. Кроме того в океанариуме есть 4-D кинотеатр, а на протяжении всего года проводятся разнообразные мероприятия для всей семьи.